قائمة أهلي جدة لمواجهة الرياض بالدوري السعودي.. عودة نجم الفريق

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن المدرب الألماني ماتياس يايسله، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة الراقي استعدادا لمواجهة الرياض، في بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره الرياض، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، يوم الخميس الموافق 25 أبريل الجاري.

وذكرت صحيفة اليوم السعودية، إن المحترف الإيفواري بصفوف الأهلي، فرانك كيسي، رافق بعثة فريقه التي ستغادر مساء اليوم الأربعاء لمواجهة الرياض، بعدما تعافى من الإصابة التي كانت لحقت به مؤخراً.

وأوضحت الصحيفة السعودية أن مدرب الأهلي، يفاضل بين إشراكه بشكل أساسي أو منحه دقائق محدودة خلال مواجهة الرياض، بعد أن تعافى من الإصابة وأصبح جاهزًا للمشاركة مع الراقي.

ويدخل النادي الجداوي، المباراة وفي رصيده 52 نقطة بالمركز الثالث بجدول المسابقة بفارق نقطتين عن الاتحاد صاحب المركز الرابع، في حين يتواجد فريق الرياض المركز الـ 15 برصيد 25 نقطة.