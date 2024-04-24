مصطفى فتحي رجل مبارة بيراميدز والبنك الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - اختير مصطفى فتحي لاعب فريق نادي بيراميدز أفضل لاعب في مباراة بيراميدز والبنك الأهلي في الدوري الممتاز.

وقدم مصطفى فتحي مباراة غاية في القوة في مواجهة البنك الأهلي وسجل هدفين من ثلاثية بيراميدز ليمنح الفريق ٣ نقاط هامة.

وحقق فريق بيراميدز فوزًا مثيرًا على البنك الأهلي بثلاثية مقابل هدفين ، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما على ملعب الدفاع الجوي لحساب الجولة 19 من بطولة الدوري.

وفي الدقيقة الخامسة من زمن الوقت البديل للشوط الأول سجل إبراهيم عادل هدف التقدم لبيراميدز ، قبل أن يعادل البنك الأهلي النتيجة عبر لاعبه سعيدو سمبوري في الدقيقة 50 ، تبعه كريم بامبو في الدقيقة 53.

وعند الدقيقة 56 سجل مصطفى فتحي التعادل لبيراميدز ، قبل أن يعاود من ركلة جزاء التسجيل مجددًا ومنح بيراميدز ثالث أهدافه في الدقيقة 73.

بتلك النتيجة، يأتي بيراميدز في الصدارة برصيد 35 نقطة، بينما تجمد رصيد البنك الأهلي عند النقطة الـ 18 في المركز الـ 15 بجدول ترتيب المسابقة المحلية.