بمشاركة الاهلي والزمالك.. مصر تنظم كأس العالم للأندية لليد 3 نسخ متتالية

حصلت مصر اليوم الأربعاء، على حق تنظيم بطولة كأس العالم للأندية بمشاركة الاهلي والزمالك لمدة 3 نسخ متتالية لأعوام 2024 و2025 و2026.

وتقام بطولة كأس للعالم للأندية لكرة اليد في العاصمة الإدارية الجديدة.

وسيشارك النادي الاهلي في بطولة كأس العالم للأندية بصفته بطل كأس السوبر الإفريقي، حيث توّج بها 3مرات على التوالي.

بينما سيشارك الزمالك في هذا المحفل العالمي بصفته ممثلًا عن مصر الدولة المستضيفة.

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وهذه هي ليست المرة الأولى التي تنظم فيها مصر بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد، ولكن حصلت على التنظيم عام 2021، والتي توج بها في النهاية منتخب الدنمارك.

وأيضًا حصلت مصر على حق تنظيم بطولة آخرى وهي العظماء السبع، والتي يشارك فيها المنتخبات السبع الأولى على العالم في كرة اليد.

وتقام هذا البطولة في أكتوبر أو نوفمبر من العام الجاري في صالة العاصمة الإدارية الجديدة.