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تعليقات ساخرة من جماهير الاهلي على طرد رمضان صبحي في مباراة بيراميدز والبنك

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رمضان صبحي - بيراميدز

رمضان صبحي - بيراميدز

علقت جماهير النادي الاهلي بطريقة ساخرة على طرد رمضان صبحي لاعب الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز خلال مباراة فريقه أمام البنك.

وقام حكم مباراة بيراميدز ضد البنك الاهلي باشهار البطاقة الحمراء في وجه رمضان صبحي، بعد تدخل عنيف على أيمن أشرف، وذلك عقب العودة إلى تقنية الفيديو بالدقيقة 59.

وتداولت جماهير الاهلي تعليقات ساخرة عقب مواقع التواصل الاجتماعي، عقب طرد لاعبها السابق.

وكتب أحد جماهير القلعة الحمراء على طرد صبحي عبر حسابه بمنصة “اكس”: “رمضان أبو الطموح اتطرد”.

وسخر مشجع آخر من طرد نجم بيراميدز حيث كتب “مش عارف انا ليه اتغيرت كده، بقيت اشمت كتير
طرد رمضان صبحي”.

ويحتل فريق بيراميدز صدارة ترتيب برصيد 35 نقطة، فيما يتواجد فريق البنك الاهلي المركز الخامس عشر برصيد 18 نقطة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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