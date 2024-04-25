أبورجيلة: فوجئت بتكريم النادي الأهلي ومتفائل بقدرة الزمالك على تخطي عقبة دريمز

ياسر رشاد - القاهرة - أكد محمود أبورجيلة نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، ونائب رئيس رابطة قدامى اللاعبين، أنه فوجئ بتكريم النادي الأهلي، مبديا سعادته الشديدة بالقلعة الحمراء على التكريم، موجها الشكر لـ الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، وسعد شلبي المدير التنفيذي.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "سعدت بتكريمي داخل النادي الأهلي، وأنا متربي داخل الزمالك مع الراحل محمد حسن حلمي، الذي كان مثالًا ونموذجًا، وعلاقته طيبة مع الجميع، ونفس الأمر بالنسبة للراحل صالح سليم، والمجموعة القديمة من نجوم الكرة المصرية، ونجوم القطبين ارتبطوا بعلاقات وطيدة منذ سنوات عديدة".

وأضاف: "العلاقة بين الراحلين حسن حلمي وصالح سليم رئيسي الأهلي والزمالك السابقين كانت محترمة، والكابتن صالح ذهب لنادي الزمالك لتهئنة حسن حلمي، ومجموعة اللاعبين القدامي في الناديين كانوا على وفاق دائم وتربطهم علاقات جيدة، وأي لاعب يتمنى إرتداء قمصان الأهلي والزمالك وهما ناديين كبيرين في مصر والوطن العربي".

وأكمل: "كان عندي اجتماع مع عبدالعزيز عبدالشافي وشوبير ومحمد الجرجاوي، وباقي المجموعة، وطلبوا مني الذهاب لزيارة النادي الأهلي، وفوجئت بالتكريم داخل القلعة الحمراء، وسعدت كثيرًا لهذا الأمر، ومنذ فترة وجيزة قام مجلس الأهلي بزيارة نادي الزمالك، وسوف يتم رد الزيارة قريبا، وهي العلاقات الجيدة التي تربط الناديين على مر التاريخ، بعيدًا عن بعض المشاكل التي طرأت في بعض الأوقات".

وأشار إلى أن يريد الابتعاد دائما عن أي موضوعات مثيرة للجدل ويرفض الدخول في مثل هذه الأمور مطلقا، مشيرًا إلى أن بداية عمله في التدريب قاد منتخب جامعة القاهرة، ثم عدت لنادي الزمالك، ووجدت عدد من الأمراء السعوديين من أجل التعاقد معي لتولي تدريب نادي الشباب، وكان ذلك عن طريق نجوم النادي الأهلي والزمالك السابقين منهم مكاوي وحلمي أبوالمعاطي.

وأبدى أبورجيلة تفاؤله الشديد بقدرة الزمالك على عبور دريمز وتحقيق الفوز في غانا بهدفين نظيفين، مشيرا إلى أن لقاء الذهاب شهد اضاعة العديد من الفرص في ظل أيضا غياب مجموعة لاعبين أساسيين مثل زيزو وفتوح وهم من العناصر المؤثرة، كما أن جوميز قام بإخراج بعض اللاعبين خلال العشر دقائق الأخيرة.

وأوضح، أن الزمالك أضاع أهداف كثيرة في لقاء الذهاب، والفريق قادر على تحقيق المكسب في الإياب. مطالبا جوميز بضرورة تثبيت التشكيل خلال الفترة المقبلة.

وأكد على قدرة الأهلي الكبيرة لتحقيق انتصار على مازيمبي، ومهمته ستكون أسهل من الزمالك كثيرا، في ظل وجود 50 ألف مشجع، متوقعًا أن يسجل الأهلي أهداف مبكرا في الفريق الكونغولي.