تدريبات الهلال تزف بشرى سارة قبل مواجهة الفتح في الدوري السعودي

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الجماعية، مشاركة ميتروفيتش، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به خلال الفترة الأخيرة.

وكان ميتروفيتش قد أصيب في الفترة الأخيرة، وغاب على إثرها عن المشاركة مع الهلال السعودي في لقاءاته الأخيرة.

وباتت هناك إمكانية لمشاركة ميتروفيتش في عدد من الدقائق خلال مباراة الهلال ضد الفتح في الدوري السعودي.

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ويواجه الهلال نظيره الفتح، في إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، يوم الجمعة الموافق 26 أبريل الجاري.

بينما سيكون ميتروفيتش، جاهزًا لخوض مواجهة الهلال أمام الاتحاد في دور نصف نهائي كأس الملك، المقرر لها يوم الثلاثاء الموافق 30 أبريل الجاري.

جدير بالذكر أن الزعيم يتواجد في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 77 نقطة.