بسبب الاهلي.. ميدو يصدم جماهير الزمالك بشأن التعادل أمام دريمز

علق أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك السابق، على مباراة الفارس الأبيض ضد دريمز الغاني، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان قد حسم التعادل السلبي، مباراة الزمالك ضد نظيره دريمز، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية.

وقال أحمد حسام ميدو عبر قناة “المحور” في برنامج الريمونتادا:” حزين من أجل جماهير الزمالك، ليس مكتوب له أن يظل سعيدًا، دائمًا تحدث أشياء تدمر فرحته”.

وتابع:” فريق دريمز ليس دون المستوى، هو فريق قليل، مع احترامي لهم، ولكنهم في المركز الـ14 في الدوري الغاني، والزمالك ضيع فوزًا سهلًا في مباراة الذهاب، ووضع نفسه في أزمة كبيرة”.

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وأضاف:” جميع الفرص المهدرة من لاعبي الزمالك في مباراة الذهاب ليست لها علاقة بالحظ بل بقدرات اللاعبين، وإذا ودع الزمالك البطولة، ستظل نقطة سوادء في تاريخ كل من تواجد في الفريق”.

واختتم:” التعادل السلبي للزمالك لم يأتي في مباراة دريمز، ولكن السبب في هذا هو الفرحة الجنونية والمبالغة بعد الفوز على الاهلي في الدوري، يجب أن يعرف لاعبي الزمالك إنها كانت مباراة بثلاثة نقاط، ولا داعي لمثل كل هذه الأشياء”.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره دريمز، يوم الأحد القادم، ضمن منافسات إياب نصف نهائي الكونفدرالية.