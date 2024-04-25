"في العاصمة الإدارية".. مصر تستضيف كأس العالم للأندية لكرة اليد لمدة 3 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أعلن الاتحاد المصري لكرة اليد اليوم الأربعاء، حصول مصر على حق تنظيم بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب"، لمدة ثلاثة نسخ مقبلة بداية من نسخة عام 2024.

وكشف الاتحاد المصري لكرة اليد، أن بطولة كأس العالم للأندية للعام الحالي 2024، ستقام في صالة العاصمة الإدارية الجديدة.

ويشارك في البطولة في نسخة العام الحالي 2024، الثنائي المصري الأهلي والزمالك، حيث يشارك في الأهلي في البطولة الأهلي، باعتباره حامل لقب السوبر الأفريقي، فيما يشارك الزمالك في البطولة، باعتباره ممثلاً لمصر.

ويذكر أن الأهلي شارك في النسخة الماضي من كأس العالم للأندية لكرة اليد، والتي أقيمت في العام الماضي بالإمارات، وجاء في المركز الخامس بالبطولة.