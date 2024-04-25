موعد نهائي كأس إيطاليا بين يوفنتوس وأتالانتا

ياسر رشاد - القاهرة - حجز الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس موعدًا مع نظيره أتالانتا، ضمن منافسات دور نهائي كأس إيطاليا.

واستطاع فريق يوفنتوس أن يتأهل إلى دور نهائي كأس إيطاليا بعد الإطاحة بنظيره لاتسيو، بتحقيقه الفوز بنتيجة3-2 ، في دور نصف النهائي، بمجموع لقائي الذهاب والعودة.

وتأهل فريق أتالانتا إلى المباراة النهائية في بطولة كأس إيطاليا، بعد أن تمكن من الفوز على فيورنتينا، بنتيجة 4-2 بمجموع لقائي الذهاب والعودة.

موعد مباراة يوفنتوس ضد أتالانتا

ويلاقي يوفنتوس منافسه أتالانتا، يوم الأربعاء الموافق الخامس عشر من شهر مايو المقبل، في مباراة نهائي كأس إيطاليا.

ويطلق الحكم صافرة بداية مباراة يوفنتوس ضد أتالانتا، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

ويتم نقل مباريات بطولة كأس إيطاليا عبر قنوات أبو ظبي الرياضية بريميوم الناقل الحصري للمسابقة.