لاعب العين يكشف سر التفوق على الهلال والتأهل لنهائي أبطال آسيا

ياسر رشاد - القاهرة - كشف أحمد برمان لاعب وسط فريق العين الإماراتي سر تغلب فريقه على الهلال السعودي وخطف بطاقة التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا.

وقال برمان في تصريحاته لصحيفة الرياضية السعودية: " لا يوجد سر في هذا التأهل إلا روح الزعيم العيناوي، واسم وشخصية البنفسجي ورجاله داخل الملعب وخارجه ".

وأضاف: " لم نأتي إلى الرياض إلا ولدينا الثقة في تحقيق الفوز والتأهل للمباراة النهائية، احترمنا الهلال وحاولنا الحفاظ على فوزنًا في المباراة الأولى واستغلال تفوقنا على الأزرق ".

وتابع: " أعتقد أن أصعب مواجهتين خلال مشوارنا نحو التأهل لنهائي كأس القارة ضد النصر والهلال، في دور الثمانية والأربعة كونهما يضمان لاعبين عالميين وأصحاب قدرات فنية عالية ".

الهلال يختتم تدريباته مساء اليوم استعدادًا لمواجهة الفتح

يختتم فريق الهلال السعودي تدريباته مساء اليوم الخميس استعدادًا لخوض المباراة المرتقبة ضد الفتح والمقرر لها غدًا الجمعة في الدوري السعودي.

ويستعد الهلال لمواجهة الفتح غدًا الجمعة على ملعب المملكة أرينا معقل البلوز في إطار منافسات الأسبوع 29 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2023 – 2024.