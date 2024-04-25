كولر يضع اللمسات النهائية على خطة الأهلي لمواجهة مازيمبي

محمد اسماعيل - القاهرة - يختتم الفريق الأول للنادي الأول للنادي الأهلي تدريباته اليوم الخميس استعدادا لمواجهة مازيمبي الكونغولي المقبلة في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي الأهلي نظيره مازيمبي الكونغولي، في العاشرة مساء غد الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وسوف يضع السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي، اللمسات النهائية على خطة الأحمر، لمواجهة مازيمبي خلال المران الختامي اليوم الخميس.

وكان النادي الأهلي تعادل مع مازيمبي الكونغولي سلبيا دون أهداف، في مباراة الذهاب التي أقيمت بينهما يوم السبت الماضي على ملعب الأخير.

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