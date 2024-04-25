رئيس اتحاد الجودو: الدولة المصرية والشركة المتحدة لا يدخرون جهدا لدعم الرياضة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد مرزوق على رئيس اتحاد الجودو أن البطولة الأفريقية التي تقام باستاد القاهرة في الفترة من 24 الى 27 ابريل الجاري، تقام بصورة تليق باسم مصر .

أضاف رئيس اتحاد الجودو على هامش افتتاح البطولة ، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لا تدخر جهدا لدعم الرياضة وتطويرها، وكذلك الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بالإضافة الى الشركة المتحدة بقيادة محمد يحيى لطفى.

وقال مرزوق فى حفل الافتتاح أن الجميع يبذل أقصى جهد لخر ح البطولة بالشكل المطلوب، قائلا:" مرحبا بالدول فى أرض المحبة والسلام.

وانطلقت صباح اليوم الخميس، منافسات اليوم الأول من البطولة الأفريقية للجودو، المقامة حاليا على صالة رقم 1 بمجمع الصالات المغطاة في ستاد القاهرة بمشاركة 35 دولة.

ويشارك في منافسات البطولة الأفريقية للجودو بالقاهرة 35 دولة وهي:أنجولا – الجزائر – بوتسوانا - بنين – بوروندي – الكاميرون – الرأس الأخضر – بوركينا فاسو - أفريقيا الوسطى – تشاد – جزر القمر – كوت ديفوار – الكونغو الديمقراطية – جيبوتي – الجابون – جامبيا – غينيا – غينيا بيساو – كينيا – مدغشقر – مالاوي – مالي – موريشيوس – المغرب – موزمبيق – النيجر – رواندا - ساو تومي وبرينسيبي – السنغال – جنوب أفريقيا – توجو – تونس – تنزانيا – زامبيا – مصر.