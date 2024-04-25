بعد بوطيب.. باتشيكو يوجه صدمة جديدة لـ الزمالك

وجه البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني الأسبق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، صدمة جديدة إلى مسئولي النادي الأبيض.

وكان باتشيكو قد تقدم بشكوى رسمية ضد نادي الأبيض، حيث يحق له الحصول على 450 الف يورو كمستحقات متأخرة لدى الأبيض.

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وحكم الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بتغريم الزمالك مبلغ 450 الف يورو لصالح باتشيكو قيمة المستحقات المتأخرة للمدرب البرتغالي، مع إعطاء النادي الأبيض مهلة حتى نهاية إبريل الجاري قبل إيقاف القيد بالنادي.

ورفض باتشيكو محاولات مسئولي الزمالك لتخفيض الغرامة او التنازل عنها، حيث يصر على الحصول على كامل المبلغ الذي حكم به الفيفا.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” قد أخطر مجلس إدارة نادي الأبيض بإيقاف القيد بسبب أزمة مستحقات الدولي المغربي خالد بوطيب، لاعب الفريق الأسبق.

وأصبح نادي الزمالك مهددًا بإيقاف القيد لفترتين بنهاية إبريل الجاري في حالة عدم سداد مستحقات بوطيب وباتشيكو.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره دريمز الغاني في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في المباىاة التي تلعب الأحد القادم.