لاعب مازيمبي محذرًا الاهلي: لدينا فرصة تاريخية للفوز في القاهرة

أكد بوباكار سومانا، لاعب نادي مازيمبي الكونغولي، أن فريقه يمكنه الفوز أمام الاهلي على ملعبه ووسط جماهيره، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف الاهلي نظيره مازيمبي، غدًا الجمعة، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، في العاشرة مساءً.

وقال لاعب مازيمبي، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: “شعرنا ببعض الإحباط بعد التعادل السلبي أمام الاهلي خلال مباراة الذهاب، لكننا تجاوزنا النتيجة، ونسعى جاهدًا للفوز في لقاء الإياب والتأهل لنهائي دوري الأبطال”.

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وأضاف: “مباراة الذهاب كانت في المتناول، وكان من السهل الفوز بالمواجهة، لكننا لم نكن حاسمين أمام المرمى، ولم نترجم الفرص التي أتيحت لنا إلى أهداف”.

وتابع: “سنسعى للدفاع عن حظوظنا أمام الأهلي، وبلوغ نهائي دوري أبطال إفريقيا، وهدفنا تقديم مباراة جيدة وحسم التأهل”.

الجدير بالذكر أن مباراة الذهاب بين مازيمبي والاهلي، انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف،يوم السبت الماضي.