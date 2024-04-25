ماذا يفعل الأهلي عندما تصل المباريات إلى ركلات الترجيح؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يخوض النادي الأهلي مباراة مصيرية ضد مازيمبي الكونغولي، في العاشرة مساء غدً الجمعة، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي، على ملعب الفريق الكونغولي.

ويحتاج الأهلي للفوز على مازيمبي بهدف نظيف أو أكثر، للتأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، أو الفوز بأي نتيجة إيجابية ولكن بفارق هدف عن الفريق الكونغولي، ولكن في حالة انتهاء المباراة بالتعادل السلبي، يتم اللجوء إلى ركلات الترجيح.

وتبتسم ركلات الترجيح للنادي الأهلي قبل مواجهة غدً، إذ أنه وصل في 21 مباراة بمختلف البطولات إلى ركلات الترجيح، وفاز في 13 مباراة، وخسر 8 مرات، وهكذا تكون نسبة فوز الأهلي بركلات الترجيح 61.9%.

وفي بطولة دوري أبطال أفريقيا، وصلت 3 مباريات للأهلي إلى ضربات الجزاء الترجيحية، فاز في مباراتين وخسر مباراة واحدة، بنسبة فوز 66.7%، وفقا لموقع الإحصائيات "ترانسفير ماركت".

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