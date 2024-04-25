نور الشربيني تتأهل إلى نهائي بطولة الجونة للاسكواش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-عمر سلامة:

تصوير-علاء أحمد ومحمود عبدالناصر:

تأهلت اللاعبة المصرية نور الشربيني، إلى نهائي بطولة الجونة للاسكواش، عقب الفوز على البلجيكية تيني جليس.

وبعد منافسة قوية استطاعت اللاعبة المصرية نور الشربيني المصنفة الأولى عالمياً الفوز علي اللاعبة البلجيكية تيني جليس المصنفة التاسعة عالمياً بثلاث اشواط مقابل شوط و جاءت نتيجة الاشوط كالتالي: 8-11, 11-7, 12-10, 11-7 لتتاهل الشربيني الى نهائي بطولة الجونة للاسكواش.

وانطلقت مساء اليوم الخميس، منافسات الدور نصف النهائي من بطولة الجونة الدولية للإسكواش البلاتينية 2024 للرجال والنساء، والتي تقام في مدينة الجونة خلال الفترة الحالية وحتى 26 أبريل الجاري، تحت رعاية وزارتي الشباب والرياضة، والسياحة والآثار، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

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