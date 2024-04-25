مي عاطف: نسعى لتنظيم بطولة إفريقيا بصورة تليق بمكانة الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - حرصت مي عاطف، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة إفريقيا للكرة الطائرة سيدات، التي تقام في ضيافة النادي، على الترحيب بمسئولي الاتحاد الإفريقي والفرق والوفود المشاركة بالبطولة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الفني الذي عقد مساء اليوم قبل انطلاق مراسم القرعة.
وأكدت مي عاطف أن اللجنة تسعى إلى تنظيم البطولة بصورة تليق بمكانة الأهلي العريقة في استضافة البطولات القارية والعالمية، وهو ما عكسته الإشادة الكبيرة من الجميع بتنظيم النادي بطولة إفريقيا للكرة الطائرة رجال، والتي اختتمت فعالياتها قبل أيام.
وأشارت إلى أن هناك جهودًا كبيرة تقوم بها اللجنة العليا المنظمة واللجان المعاونة لتوفير كافة ما يلزم من خدمات للفرق المشاركة بالبطولة.
وشددت مي عاطف على أن العمل سوف يظل قائمًا على مدار الساعة في صالات المباريات والتدريبات وفي الفنادق ووسائل التنقلات لتذليل أي عقبات، وتوفير الأجواء المناسبة للجميع.