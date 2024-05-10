الوفد النيابي الموجود في واشنطن بحث مع هوكشتين في تطبيق القرار 1701 والجهود الأميركية في هذا الإطار

عقد الوفد النيابي الموجود في واشنطن بمبادرة من النائب فؤاد مخزومي إجتماعا مع كبير مستشاري الرئيس الأميركي آموس هوكشتين.

وقد التقى مخزومي بداية المسؤول الأميركي، ثم عقد اجتماع موسع ضم أعضاء الوفد النيابي، وجرى نقاش في تطبيق القرار 1701 والجهود الأميركية في هذا الإطار بالإضافة إلى المطالبة اللبنانية بفصل لبنان عن مسار الحرب الدائرة في غزة.

كما ناقش المجتمعون أيضا ما وصلت إليه الجهود المبذولة من جهات متعددة وفي مقدمها اللجنة الخماسية من أجل انتخاب رئيس للجمهورية.