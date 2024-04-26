"نهاية موسمه".. الهلال يعلن تفاصيل إصابة سالم الدوسري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أعلن نادي الهلال السعودي، تعرض نجم الفريق سالم الدوسري لإصابة، قد تتسبب في إبعاده عن المشاركة في المباريات حتى نهاية الموسم الحالي.

وكشف نادي الهلال في بيان رسمي قام بنشره اليوم الخميس: "إن الفحوصات الطبية التي أجراها اللاعب سالم الدوري، أثبتت معاناته من إصابة في العضلة الخلفية".

وأضاف: "اللاعب يحتاج لبرنامج علاجي وتأهيلي يمتد لمدة 5 أسابيع".

ومن المتوقع أن يغيب الدوسري، عن المشاركة مع الهلال حتى نهاية الموسم الحالي، أي انتهاء موسمه مع الفريق السعودي في الموسم الحالي.

وخاض اللاعب صاحب الـ 32 عاماً 39 مباراة رفقة الهلال السعودي هذا الموسم، تمكن خلالهم من تسجيل 21 هدفاً وقديم 6 تمريرات حاسمة.