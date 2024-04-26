"ابن النادي" يتألق ويقود السيتي للفوز برباعية على برايتون

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: يواصل النجم الإنكليزي فيل فودين رحلة التوهج مع مان سيتي الموسم الحالي، بتسجيله ثنائية في فوز فريقه على برايتون برباعية دون مقابل في إطار مواجهات المرحلة الـ33 من الدوري الإنكليزي، والتي أقيمت الخميس.

وأقيمت المواجهة على ملعب نادي برايتون، وشهدت سيطرة تامة من الفريق السماوي بقيادة المدرب الإسباني بيب غوارديولا وتراجع من نظيره فريق برايتون، وعلى الرغم من توقع البعض صعوبة المباراة قبل انطلاقتها، إلا أن فريق السيتي بدا وكأنه قرر أن يلتهم أندية الدوري الإنكليزي في المباريات المتبقية له بعد أن ودع منافسات دوري الأبطال على يد الريال.

كما شهدت المباراة توهجاً معتاداً للنجم فودين "ابن النادي" الذي لم يعرف طوال مسيرته الكروية سوى مان سيتي منذ طفولته، وبعد تسجيلة ثنائية في مرمى برايتون رفع فودين (23 عاماً) أهداف الموسم الحالي مع فريقه إلى 22 هدفاً في 46 مباراة.

افتتح النجم البلجيكي كيفين دي بروينه أهداف فريقه في الدقيقة 17 من ضربة رأسي، وأضاف فودين الهدف الثاني والثالث في الدقيقتين 26 و34 من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، أحرز الأرجنتيني جوليان الفاريز الهدف الثالث في الدقيقة 62 ليحصل السيتي على 3 نقاط مستقراً في المركز الثاني بجدول ترتيب مسابقة الدوري الإنكليزي، برصيد 76 نقطة، وبفارق نقطة واحدة مع أرسنال المتصدر، فيما يحل ليفربول ثالثاً وفي رصيده 74 نقطة، ولكن يتبقى للسيتي مباراة في حال فوزه بها يتصدر القمة.