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ترتيب الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يطارد أرسنال على القمة

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ياسر رشاد - القاهرة -  

يواصل مانشستر سيتي مطاردة قمة جدول ترتيب بعدما اكتسح برايتون برباعية نظيقة، حيث قلص الفارق مع أرسنال لنقطة واحدة.

ويتصدر أرسنال جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 77 نقطة ويليه مانشستر سيتي في الوصافة بفارق نقطة واحدة.

وابتعد عن صراع الصدارة بعد خسارته أمام إيفرتون في الجولة الماضية بهدفين دون رد حيث يحتل الريدز المركز الثالث برصيد 74 نقطة.

ترتيب الدوري الإنجليزي 

1- آرسنال 77 نقطة.

2- مانشستر سيتي  76نقطة.

3- ليفربول  74

4- أستون فيلا 66

5- توتنهام 60

6- مانشستر يونايتد 53

7-نيوكاسل يونايتد 50

8- وست هام 48

9- 47

10-بورنموث 45

11- برايتون 44

12- وولفرهامبتون 43

13- فولهام 42

14- كريستال بالاس39

15- برينتفورد 35

16- إيفرتون 33

17- نوتنجهام فورست 26

18- لوتون تاون 23

19- بيرنلي 23

20- شيفيلد يونايتد 16

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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