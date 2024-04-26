تشكيل ريال مدريد الأقرب لمباراة سوسيداد في الليجا

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي ريال مدريد خارج الديار مع سوسييداد مساء اليوم الجمعة على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

يهدف ريال مدريد لتحقيق الانتصار من أجل حسم الثلاث نقاط والاقتراب أكثر من حسم التتويج بلقب الدوري الإسباني بشكل رسمي بعدما بات الفارق بينه وبين أقرب ملاحقيه برشلونة 11 نقطة.

وأنتصر ريال مدريد على غريمه التقليدي برشلونة بثلاث أهداف لهدفين في مباراة الكلاسيكو على ملعب سانتياجو برنابيو ليؤكد تفوقه للمرة الثانية في مسابقة الدوري على الفريق الكتالوني بعد الانتصار عليه في الدور الأول على ملعبه.

و يمر ريال مدريد بمعنويات مرتفعة بعد إقصاء خصم قوي وصعب فريق مانشستر سيتي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ليضرب موعدا مع بايرن ميونخ في نصف النهائي.

تنطلق مباراة ريال مدريد و سوسيداد في العاشرة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، الثانية عشر صباحا بتوقيت الإمارات وتبث المباراة عبر قنوات بي أن سبورت بشكل حصري عبر قنواتها في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.



تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام سوسييداد:

في حراسة المرمى: لونين.

في خط الدفاع: داني كارفاخال - ناتشو - إيدير ميليتاو - فران جارسيا.

خط الوسط: فيدريكو فالفيردي - تشواميني - لوكا مودريتش - ابراهيم دياز.

في خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - خوسيلو