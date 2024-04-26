"غير مفيد".. إبراهيم سعيد يوجه رسالة إلى الزمالك بشأن أحمد سيد زيزو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

وجه إبراهيم سعيد مقدم البرامج ولاعب الزمالك والأهلي السابق، رسالة إلى مجلس إدارة الأبيض، بشأن لاعب الفريق الأول أحمد سيد زيزو.

وقال سعيد عبر برنامجه "بلس 90" على قناة النهار: "الزمالك يطالب زيزو بتأجيل النظر في العروض السعودية، لحين انتهاء بطولة الكونفدرالية، هل ما زال موضوع السعودية منتشرا؟، الزمالك لديه بطولة مهمة الآن، وكل فترة تظهر أخبار بانتقال زيزو إلى الدوري السعودي، نريد أن نرى إمكانيات اللاعب وأدائه في الملعب".

وأضاف: "لا يدخل الزمالك نفسه في أمور فرعية، يجب أن يكون لمجلس الإدارة شخصية، وتقول للاعب لا يوجد رحيل الآن، حتى يمكن للاعبين التركيز في الملعب، إذ أنه منذ تلقي زيزو العروض وهو غير موجود، ومستواه سئ وفي النازل ولم يعد مفيدا للفريق مثل البداية، ويجب على المجلس الوقوف للاعبين بشكل حاسم".

واختتم: "الزمالك يحتاج إحلال وتجديد في الفريق، الفترة المقبلة، ويجب التعاقد مع ما يقرب من 10 لاعبين، هل طموح الفريق الآن أصبح المشاركة في الكونفدرالية؟، تلعب ضد فرق مغمورة مستواها قليل، الزمالك لا يستفيد من المشاركة في الكونفدالية، وإذا لعب بالناشئين سيستفيد أكثر، يجب أن يهيئ النادي نفسه للمشاركة في دوري الأبطال وعدم الخروج من دور المجموعات".

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