اتحاد جدة يعلن تفاصيل إصابة بنزيما وموقفه من مباراة الشباب



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

كشف نادي اتحاد جدة السعودي، عن تفاصيل الإصابة التي يعاني منها نجمه الفرنسي كريم بنزيما، وموقفه من المشاركة في مباراة الشباب غداً بالدوري.

ويلاقي فريق اتحاد جدة نظيره الشباب السعودي غداً، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "مدينة الملك عبد الرياضية"، في إطار منافسات الجولة الـ29 ببطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وأعلن اتحاد جدة تفاصيل إصابة بنزيمة في بيان رسمي قام بنشره، على موقع التغريدات "X" تويتر سابقاً، مؤكدا: "أن النجم مهاجم الفريق كريم بنزيما يعاني من إصابة في عضلة الساق اليسرى".

وأضاف البيان: "أن الثنائي نجولو كانتي وفيليبي لويز يعاني كلا منهما من الإصابة في عضلة الفخذ".

ويعاني الثنائي عبد الرزاق حمدالله وعمر هوساوي من الإصابة بالإنفلونزا، التي تعرضوا لها قبل مباراة الشباب اليوم.

وأكد النادي في بيانه: "اللاعبين يشاركون في التدريبات بشكل طبيعي، ولكن موقفهم من المشاركة في المباراة يتوقف على التقرير الطبي الخاص بهم".

ويحتل فريق اتحاد جدة المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 50 نقطة جمعهم من 28 مباراة خاضهم بالمسابقة حتى الآن.