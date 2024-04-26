قناة مفتوحة تنقل لقاء الأهلي ومازيمبي اليوم

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت مجموعة قنوات أون تايم سبورت، عن إذاعة لقاء الأهلي ومازيمبي الكونغولي في العاشرة مساء اليوم الجمعة، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، عبر البث الأرضي فقط، لكون المباراة تقام فى مصر.

تأتى طريقة تثبيت قناة أون تايم سبورت البث الأرضى كالآتي:

فصل جهاز الريسيفر عن شاشة التليفزيون من زر البث على الاستقبال الأرضي، وتوصيل إريال استقبال أرضى بالتليفزيون.

حال عدم وجود القناة اضغط على الإعدادات الموجودة بالريموت كنترول الخاص بك، ثم اضغط على الزر الخاص بالقنوات، ثم عمل توليف إعداد القناة.

اضغط توليف تلقائى واختار بحث رقمى وسجل التردد UHF 32 أو تماثلى بالتردد UHF9 وانتظر القناة حتى يتم تثبيتها.

وتُعد مجموعة قنوات بين سبورتس هي الناقل الحصري والوحيد لمباريات دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

يستضيف الأهلي، نظيره مازيمبي الكونغولي في العاشرة مساء غد الجمعة، على ملعب ستاد القاهرة، ضمن إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

تعادل الأهلي سلبياً مع مازيمبي فى المباراة التي جمعتهما عصر اليوم، السبت، على ملعب تي بي مازيمبي فى الكونغو فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتأهل الأهلي للدور نصف النهائي بعد فوزه ذهابًا على سيمبا التنزاني بهدف دون رد، وإيابًا بثنائية نظيفة ، فيما تأهل مازيمبي للدور ذاته بعدما نجح في إقصاء بيترو أتلتيكو الأنجولي، بالتفوق عليه إيابًا خارج ملعبه بنتيجة 2-1، بعد التعادل ذهابًا بدون أهداف.

التشكيل المتوقع للأهلي

حراسة المرمى: مصطفى شوبير. خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، علي معلول. خط الوسط: عمرو السولية، أحمد نبيل كوكا، محمد مجدي أفشة. خط الهجوم: أحمد عبد القادر، بيرسي تاو «رضا سليم»، وسام أبو علي «محمود عبد المنعم كهربا».