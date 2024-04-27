ياسر رشاد - القاهرة - ينتظر عشاق الدوري الألماني مواجهة قوية تجمع بايرن ميونخ بنظيره آينتراخت فرانكفورت، ضمن منافسات الدوري الألماني لهذا الموسم 2023/2024.



وكان باير ليفركوزن قد نجح في تحقيق لقب الدوري الألماني لهذا الموسم، وذلك للمرة الأولى في تاريخه تحت قيادة المدرب الإسباني تشابي ألونسو.

ويرغب بايرن ميونخ تحت قيادة المدرب توماس توخيل في تحقيق الفوز على آينتراخت فرانكفورت، في المواجهة التي لا تعد لها أهمية كبيرة.

موعد مباراة بايرن ميونخ وآينتراخت فرانكفورت

تنطلق مواجهة بايرن ميونخ أمام نظيره آينتراخت فرانكفورت في تمام الرابعة والنصف من مساء اليوم، في المواجهة التي يشهدها ملعب إليانز آرينا معقل العملاق البفاري.

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ و آينتراخت فرانكفورت

تُنقل مباراة بايرن ميونخ وآينتراخت فرانكفورت عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية.