تعليق الصحف التونسية على مواجهة الاهلي ضد الترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا

علقت الصحف التونسية على فوز الاهلي على نظيره مازيمبي الكونغولي وتأهله لنهائي دوري أبطال إفريقيا ليضرب موعدًا مع الترجي التونسي.

وحقق الاهلي الفوز على مازيمبي الكونغولي بثلاثية دون رد، أحرزها محمد عبد المنعم ووسام أبو علي وأكرم توفيق.

وكتب صحيفة الصباح التونسية في تعليقها على المباراة: “الاهلي يقسو على مازيمبي ويضرب موعدًا مع الترجي الرياضي التونسي”.

وأضافت الصحيفة : “الاهلي واصل رحلة الدفاع عن رابطة الأبطال، وذلك بعد تأهله للنهائي للمرة الخامسة على التوالي”.

فيما علقت إذاعة موازيك التونسية على فوز الأهلي على مازيمبي الكونغولي، حيث جتبت الأهلي أول المتأهلين لنهائي رابطة الأبطال الإفريقية.

وأضافت: “الاهلي انتظر حتى الدقيقة الـ68 قبل أن يفتتح التسجيل عن طريق محمد عبد المنعم، ثم أضاف وسام أبو علي الهدف الثاني، وعزز أكرم توفيق تفوق الاهلي بالهدف الثالث”.

واختتم: “الظهير التونسي علي معلول، لعب دورًا مهمًا في المباراة؛ وذلك بعد أن قام بلعب كرتين حاسمتين في المباراة”.