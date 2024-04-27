بالمر يتصدر وصلاح يتراجع في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - استطاع ألكساندر إيزاك، لاعب نيوكاسل يونايتد، إحراز هدفين خلال مواجهة الفريق أمام شيفيلد يونايتد اليوم السبت، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.
ورفع إيزاك رصيده من الأهداف لـ 19 هدفًا، حيث تجاوز محمد صلاح صاحب الـ 17 هدفًا، والذي دخل في مشادة كلامية مع مدربه الالماني يورجن كلوب.
ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي
- كول بالمر، تشيلسي، 20 هدفًا.
- إيرلينج هالاند، مانشستر سيتي، 20 هدفًا.
- أولي واتكينز، أستون فيلا، 19 هدفًا.
- ألكسندر إيزاك، نيوكاسل يونايتد، 19 هدفًا.
- دومينيك سولانكي، بورنموث، 18 هدفًا.
- محمد صلاح، ليفربول، 17 هدفًا.
- فيل فودين، مانشستر سيتي، 16 هدفًا.
- جارود بوين، وست هام، 16 هدفًا.
- سون هيونج مين، توتنهام، 15 هدفًا.
- بوكايو ساكا، آرسنال، 14 هدفًا.