ترتيب الدوري الإنجليزي.. ليفربول يرفض الصدارة المؤقتة

ياسر رشاد - القاهرة - سيطر التعادل السلبي على مباراة وست هام يونايتد أمام نظيره ليفربول، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

ولم ينجح ليفربول في تحقيق الفوز على وست هام من أجل تصدر مسابقة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري، حيث يحتل الريدز المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة برصيد 75 نقطة.

فيما يأتي اَرسنال في الصدارة بـ 77 نقطة، ومانشستر سيتي ثالث الترتيب بـ 76 نقطة، لكن الثنائي لديه مباريات أقل من الريدز خلال الجولة الحالية.

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

- آرسنال، 77 نقطة.

- مانشستر سيتي، 76 نقطة.

- ليفربول، 75 نقطة.

- أستون فيلا، 66 نقطة.

- توتنهام، 60 نقطة.

- مانشستر يونايتد، 53 نقطة.

- نيوكاسل يونايتد، 50 نقطة.

- وست هام، 49 نقطة.

- تشيلسي، 47 نقطة.

- بورنموث، 45 نقطة.

- برايتون، 44 نقطة.

- ولفرهامبتون، 43 نقطة.

- فولهام، 42 نقطة.

- كريستال بالاس، 39 نقطة.

- برينتفورد، 35 نقطة.

- إيفرتون، 33 نقطة.

- نوتينجهام فورست، 26 نقطة.

- لوتون تاون، 25 نقطة.

- بيرنلي، 23 نقطة.

- شيفيلد يونايتد، 16 نقطة.