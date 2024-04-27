بعد تعادل ليفركوزن.. ترتيب الدوري الألماني

يقدم كورة 365 ترتيب الدوري الألماني، بعد تعادل فريق باير ليفركوزن أمام شتوتجارت، اليوم السبت، بنتيجة 2-2، ضمن منافسات البوندسليجا.

وسيطر التعادل الإيجابي على مباراة ليفركوزن أمام نظيره شتوتجارت بنتيجة 2-2، على ملعب باي آرينا، ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الألماني.

وحافظ تشابي ألونسو على سجله خالي من الهزائم هذا الموسم حتى الأن في الدوري الألماني بعد تتويجه به.

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بينما تمكن فريق بايرن ميونخ من الفوز على نظيره فرانكفورت الذي يضم في صفوفه المصري عمر مرموش، بنتيجة 2-1، في الجولة ذاتها.

,حصل نجم منتخب مصر عمر مرموش على تقييم 6.7 وفقًا لشبكة سوفا سكور، خلال مشاركته 90 دقيقة.

ترتيب الدوري الألماني بعد فوز باير ليفركوزن

1- باير ليفركوزن 81 نقطة

2- بايرن ميونخ 69

3- شتوتجارت 64

4- لايبزيج 62

5- بروسيا دورتموند 57

6- آينتراخت فرانكفورت 45

7- فرايبورج 40

8- أوجسبورج 39

9- هوفنهايم 36

10- فيردر بريمن 37

11- هايدينهايم 34

12- فولفسبورج 34

13- روسيا مونشجلادباخ 31

14- بوخوم 30

15- يونيون برلين 29

16- ماينز 27

17- كولن 22

18- دارمشتات 18