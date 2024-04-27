الجونة يقلب تأخره أمام الاتحاد إلى فوز قاتل في اللحظات الأخيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - حول الجونة تأخره أمام الاتحاد بهدف نظيف إلى فوز قاتلا 2-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب "خالد بشارة" ضمن حسابات الأسبوع الـ20 من منافسات الدوري المصري نسخة موسم 2023-2024.

تقدم الضيوف عن طريق أحمد عادل في الدقيقة (61)، قبل أن يتعادل أيمن سعد للجونة صاحبة الأرض في الدقيقة (74) من ضربة جزاء، ليأتي أحمد حسام وينتزع هدفًا ثانيًا في الدقيقة (90+4).

وأصبح ترتيب الجونة (28 نقطة) في المركز السادس من (19 مباراة)، في المقابل، ظل الاتحاد السكندري في المركز الخامس برصيد (29نقطة).

ومن المقرر أن يلعب الاتحاد السكندري في المباراة المقبلة ضد بلدية المحلة في المقابل،ويلعب الجونة ضد الأهلي مساء السبت المقبل ضمن حسابات الأسبوع الـ21.