بطولة أفريقيا لسيدات الطائرة .. ممثل أثيوبيا يهزم أسيك الإيفواري بدور المجموعات

ياسر رشاد - القاهرة - فاز فريق مصنع الكحول الوطني الإثيوبي، فاز على آسيك ميموزا الايفواري، 3-0 في إطار منافسات دور المجموعات ببطولة ‏إفريقيا للكرة الطائرة «سيدات» التي ينظمها النادي خلال الفترة من ٢٦ أبريل إلى ٤ مايو المقبل.‏

أقيمت المباراة على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة، وقدم الفريق الأثيوبي عرضًا قويًّا، لينهي اللقاء لصالحه بنتيجة ثلاثة ‏أشواط نظيفة.‏



تقدم الفريق الإثيوبي، في الشوط الأول بنتيجة 25-9، وواصل التفوق في الشوط الثاني ليفوز بنتيجة 25-22 قبل أن ‏يحسم الشوط الثالث لصالحه بنتيجة 25-18.