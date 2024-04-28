"بتكسبوا بالحكام".. حسام غالي يثير الجدل بما فعله مدرب المنتخب السابق ويوجه رسالة لشيكابالا

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف حسام غالي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، تفاصيل أزمته مع الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني السابق للمنتخب الوطني، حين كان يقود الفراعنة.

قال حسام غالي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "dmc": "كوبر لم يكن يعرف أي شيء عن الكرة المصرية ووجدته في مرة داخل إحدى الغرف، يقول لي أنتم بتكسبوا بالحكام، وكنت مستغربا من كلامه، ده راجل أرجنتيني مايعرفش حاجة أيه لزمة الكلام ده ويعرف منين يقول الكلام ده".

أضاف: "ومرة أخرى يقولي لو أنا بدرب فريق قدامكم قصده على الأهلي هنكسبكم، كنت مستغربا جدا جدا من حديثه، ولم يكن الخلاف بسبب عمرو جمال ولكن الأزمة حدثت في وجود أسامة نبيه".

وأوضح: "أسامة نبيه تحدث معي بسبب الأزمة وأكد لي أنه لا يجب أن يخطأ في حق عمرو جمال أمامه رغم أن الأزمة انتهت تماما وكانت نرفزة ملعب بسبب قوتي في المران، وكوبر كان يضعني لاعبا خامسا في وسط الملعب بعد النني وطارق حامد وإبراهيم صلاح وأحمد توفيق وكنت أرى أنني أحق بالمشاركة".

وأكمل: "كابتن حسن شحاتة وهو اسم كبير في الزمالك لم يفرق يوم بين لاعبي الأهلي والزمالك، بالعكس كان الجميع يحبه ويقدم أفضل مستوى معه".

وأتم تصريحاته: "شيكابالا لاعب كبير وأتمنى أن يتصرف بشياكة أكثر ضد الجمهور، لأن شارة القيادة مسئولية كبيرة".

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