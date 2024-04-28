"ظللت أصلي".. أرتيتا يعلق على فوز فريقه أمام توتنهام بالدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أكد الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي، على أنه ظل يصلي حتى لا يعود فريق توتنهام في نتيجة المباراة، بعد تسجيلهم هدفين متتاليين، بعد تأخرهم بثلاثية نظيفة في الشوط الأول.

وتمكن أرسنال كمن تحقيق الفوز، على حساب نظيره نظيره توتنهام بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة ال 35 ببطولة الدوري الممتاز.

وقال أرتيتا في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: "ظللت أصلي في الدقائق الأخيرة، حتى لا يتمكن توتنهام من العودة في النتيجة، خاصة بعدما نجح في تسجيل هدفين متتاليين، بعد تأخره بثلاثية نظيفة".

وأضاف: "الفريق أصبح لديه ثقة الفوز بالمباريات الكبيرة، واللاعبين أصبحوا يمتلكون الشجاعة لخوض مثل هذه المباريات".

واختتم أرتيتا تصريحاته: "اللاعبون يمنحوني الإيمان والثقة الكبيرة للمنافسة على اللقب، ونمتلك القدرة على حصد اللقب في الموسم الحالي وهو ما ظهر منذ بداية الموسم".

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