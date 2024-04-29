جاهزية رباعي بايرن ميونخ لقمة ريال مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

يستعد نادي بايرن ميونخ الألماني، لمواجهة نظيره ريال مدريد الإسباني، على ملعب “أليانز أرينا” في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويحل ريال مدريد الإسباني، ضيفًا ثقيلًا على نظيره بايرن ميونخ الألماني، يوم غد الثلاثاء، ملعب “أليانز أرينا” معقل العملاق البافاري، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال.

استعاد النادي الألماني، خدمات 4 من لاعبيه المهمين، قبل الموقعة المرتقبة أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

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وأفادت شبكة “سكاي سبورت ألمانيا”، أن صانع ألعاب الفريق جمال موسيالا، عاد إلى تدريبات البافاري، بعد غيابه عن المباراة الماضية، أمام أينتراخت فرانكفورت، بسبب إصابة في أوتار الركبة.