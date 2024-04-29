7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم، الاثنين، الموافق 29/ 4/ 2024 العديد من الأحداث المهمة، جاء أبرزها.. جاهزية الشناوى وياسر وديانج.. إصابة وحيدة فى الأهلى قبل مواجهة الإسماعيلى، وفيفا يعلن إيقاف قيد نادى الزمالك 3 فترات بداية من 24 أبريل 2024.

جاهزية الشناوى وياسر وديانج.. إصابة وحيدة فى الأهلى قبل مواجهة الإسماعيلى

كشف الإعلامى أحمد شوبير أن فريق الاهلى لأول مرة منذ فترة طويلة أصبح بدون إصابات باستثناء حمزة علاء حارس المرمى. السولية والشحات يعتذران لجهاز الأهلى وبيبو يصر على تطبيق اللائحة أصر خالد بيبو، مدير الكرة بالنادى الأهلى، على تطبيق لائحة فريق الكرة بتغريم الثنائى عمرو السولية وحسين الشحات لاعبىالفريق مادياً رغم اعتذارهما فى الساعات الأخيرة.

كولر يرحب بتمديد عقد أحمد عبد القادر مع الأهلي.. اقرأ التفاصيل

رحب السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الاهلى، بتمديد تعاقد أحمد عبد القادر لاعب الفريق خلال الفترة المقبلة. وينتهي عقد عبد القادر مع الأهلي فى صيف 2025 ويحق له التوقيع لأى نادٍ في يناير المقبل، وترغب الإدارة الحمراء فى تمديد عقد اللاعب.

كاف يشيد بعلى معلول ومحمد عبد المنعم: ثنائية من ذهب تحلق فى سماء أفريقيا

أشاد الحساب الرسمي لبطولة دورى أبطال أفريقيا، التابع للاتحاد الأفريقي "كاف"، بلاعبى الأهلى محمد عبد المنعم وعلى معلول، بعدما نجح الأهلى فى التأهل لنهائى البطولة بعد الفوز على مازيمبى بثلاثية نظيفة.

فيفا يعلن إيقاف قيد نادى الزمالك 3 فترات بداية من 24 أبريل 2024

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بياناً بقائمة الأندية التى لا يحق لها قيد اللاعبين بسبب القرارات الصادرة من المحكمة الرياضية "كاس"، ومن بينها نادي الزمالك بسبب قضية المغربي خالد بو طيب مهاجم الفريق السابق.

عمرو أدهم: ننتظر موافقة بوطيب على تسوية المستحقات لتجنب إيقاف القيد

كشف عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك والمسئول عن ملف القيد، أن التفاوض مازال مستمراً مع خالد بوطيب لاعب الفريق السابق بشأن الحكم الذى حصل عليه بسبب مستحقاته المتأخرة، والتي تبلغ 2 مليون 400 ألف يورو. الزمالك يرفض غلق ملف الصفقات رغم تجديد إيقاف القيد

يرفض مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، الاستسلام وغلق ملف الصفقات الجديدة من أجل تدعيم فريق الكرة الأول في الموسم المقبل، رغم تجديد عقوبة إيقاف القيد بسبب مستحقات المغربى خالد بوطيب لاعب الفريق السابق، والمقدرة بـ"2.4 مليون يورو".