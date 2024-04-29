شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يتقدم على فاركو بهدف "قندوسى" فى الشوط الأول.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة فاركو وسيراميكا التى تجمعهما حاليًا على استاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، بتقدم سيراميكا بهدف دون رد.

وسجل أحمد قندوسى هدف تقدم سيراميكا على فاركو فى الدقيقة 37 من عمر اللقاء.

ودخل فريق سيراميكا لقاء اليوم بعدما وصل للنقطة 24 محتلا المركز السادس، بينما استمر فاركو في المركز السادس عشر برصيد 12 نقطة.

وتعد مباراة اليوم هى الرابعة لأيمن الرمادى أمام فريق فاركو، حيث سبق أن واجه فاركو في 3 مواجهات سابقة، مرتين مع أسوان ومرة وحيدة مع سيراميكا، ونجح في تحقيق الفوز في مباراة والتعادل في مباراتين ولم يتعرض لأى هزيمة.