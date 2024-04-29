شكرا لقرائتكم خبر عن جدول مباريات منتخب كرة اليد بأولمبياد باريس 2024 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس جدول مباريات منتخب مصر فى المنافسة الأولمبية المقبلة.
وجاءت المنافسات كالتالى :
يوم 27 يوليو 2024
مصر - المجر تقام المباراة فى تمام الساعة 12:00 ظهرا بتوقيت القاهرة.
يوم 29 يوليو 2024
مصر - الدنمارك تقام المباراة فى تمام الساعة 3:00 بعد الظهر بتوقيت القاهرة.
يوم 31 يوليو 2024
مصر - فرنسا تقام المباراة فى تمام الساعة 8:00 مساء بتوقيت القاهرة.
يوم 2 أغسطس 2024
مصر - النرويج تقام المباراة فى تمام الساعة 10:00 مساء بتوقيت القاهرة.
يوم 4 أغسطس 2024
مصر - الأرجنتين تقام المباراة فى تمام الساعة 12:00 ظهرا بتوقيت القاهرة.
تضم المجموعة الأولى : منتخب إسبانيا - منتخب كرواتيا - منتخب المانيا - منتخب سلوفينيا - منتخب السويد - منتخب اليابان
تضم المجموعة الثانية : منتخب الدنمارك - منتخب النرويج - منتخب المجر - منتخب فرنسا - منتخب مصر - منتخب الارجنتين.
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