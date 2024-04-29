شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يفتقد جهود رمضان صبحى ولاكاى وحافظ أمام إنبى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يفقد فريق نادي بيراميدز جهود الثلاثي رمضان صبحي وفخري لاكاي وكريم حافظ، خلال مباراة إنبي في الجولة المقبلة من الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على انبي في السابعة من مساء الأربعاء المقبل على استاد بتروسبورت في الجولة 20 من بطولة الدوري.

ويغيب رمضان صبحي عن المباراة بعد الطرد المباشر الذي حصل عليه خلال مباراة البنك الأهلي، ويغيب بسببه عن مباراتي إنبي وفيوتشر.

فيما حصل الثنائي فخري لاكاي وكريم حافظ على البطاقة الصفراء الثالثة، خلال مواجهة البنك الأهلي وبالتالي يغيبا أمام إنبي للإيقاف لمدة مباراة واحدة.