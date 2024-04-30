شكرا لقرائتكم خبر عن الإيقاف يهدد لاعبة الدراجات فى واقعة بطولة الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر فى اتحاد الدراجات أن الإيقاف يهدد اللاعبة التى قامت بالاعتداء ضربا على زميلتها خلال منافسات بطولة الجمهورية بالسويس.

وقال المصدر، فى تصريحات خاصة، أن الاتحاد فتح التحقيق في الواقعة، وحال ثبوت القصد والتعمد من اللاعبة فى إيذاء اللاعبة الأخرى ستكون مهددة بالإيقاف إلا أن العقوبة ستكون بعد نهاية التحقيقات التى ما زالت مستمرة.

وتداول رواد التواصل الاجتماعى فيديو للاعبة تعتدى بالضرب على أخرى خلال منافسات بطولة الجمهورية بالسويس.