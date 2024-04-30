7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

أصر خالد بيبو، مدير الكرة بالنادى الأهلى، على تطبيق لائحة فريق الكرة بتغريم الثنائى عمرو السولية وحسين الشحات لاعبىالفريق مادياً رغم اعتذارهما فى الساعات الأخيرة.

الزمالك يقرر صرف جزء من مستحقات اللاعبين بعد الصعود لنهائى الكونفدرالية

قرر مسئولو نادى الزمالك صرف جزء من المستحقات المالية المتأخرة للاعبى الفريق الأول لكرة القدم، بعد الصعود إلى نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية، على أن يتم صرف المكافأة بعد وصول بعثة الفريق من غانا.

يستعيد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك خدمات ناصر ماهر وعبد الله السعيد وسيف فاروق جعفر خلال مواجهة البنك الأهلى، المقرر لها الخميس المقبل، بعدما غاب اللاعبون الثلاثة عن مواجهة دريمز الغانى في نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية، نظرًا لسابق مشاركتهم مع فرقهم فى البطولة الأفريقية.

أكد أحمد سالم، المتحدث الرسمى لنادى الزمالك، أن أزمة إيقاف قيد النادى بسبب مستحقات خالد بوطيب، والتي أعلن الاتحاد الدولى قراره فيها بإيقاف القيد 3 فترات، متوقفة على حل الأزمة مع اللاعب.

كولر يعيد كهربا لقيادة هجوم الأهلي أمام الإسماعيلى فى الدوري

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الاهلى، على إعادة محمود كهربا لاعب الفريق لقيادة هجوم المارد الاحمر فى مباراة الإسماعيلى بالدوري.