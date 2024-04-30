شكرا لقرائتكم خبر عن الغزاوى: الأهلى حقق موسما استثنائيا فى ألعاب الصالات.. ونركز على نهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد الغزاوي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أن ناديه حقق موسما استثنائيا في ألعاب الصالات، وهذا الموسم حقق فريق رجال الطائرة موسما استثنائيا بكل المقاييس، بعد تحقيق الرباعية التاريخية دوري وكأس وأفريقيا وسوبر.

وقال الغزاوي، في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس: "كنا نتوقع أن يحققوا بطولتين هذا الموسم، ولكن تمكنوا من تحقيق الرباعية التاريخية، وشغلنا الشاغل تدعيم النقص في كل الألعاب، حتى يستمر الأهلي في مكانته، وأن نكمل في الانتصارات وحتى تستكمل الانتصارات لا بد من تصحيح بشكل أكبر وتدعيم أفضل، بعدما عودنا جمهورنا ونشاط رياضي ولاعبين وإداريين وجهاز طبي أن نكون رقم 1".

وعن حلم التتويج ببطولة أفريقيا، أكد أن فريقه يطمح في التتويج بالبطولة وكل تركيزه في مباراتي النهائي يومي 18 و25 مايو، ولكن بعد الانتهاء من مبارياته في الدوري بدءا من مباراة الإسماعيلي غدا الأربعاء".

وأضاف: "لا بد من التفكير في المصلحة العامة بعودة الجماهير للمدرجات، وحال غياب الجماهير تفقد أهم شيء في المباراة وهي الروح، واللاعبين تشعر بروح مختلفة في غياب الجمهور، وجمهور الأهلي يمثل قوة كبيرة للأهلي، وشاهدناه في مباراة مازيمبي والمدرجات كان شكلها يُفرح".