موعد مباراة الأهلي والترجي فى نهائى دورى أبطال أفريقيا والقناة الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الاهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر لمواجهة الترجى التونسى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، فى رحلة التتويج باللقب الثانى عشر فى تاريخ القلعة الحمراء، والثانى على التوالى للمدرب السويسرى مارسيل كولر.

وأطاح الأهلى بمنافسه مازيمبى الكونغولى بعد التعادل ذهابا فى ملعب الأخير 0-0، والفوز إيابا بالقاهرة 3-0، بينما صعد الترجى على حساب صن داونز الجنوب إفريقى، بعد تكرار الفوز ذهابا وإيابا 1-0.

وأصبح نهائى دورى أبطال أفريقيا 2023-2024 عربياً خالصا للمرة الثامنة عشر فى تاريخ البطولة، والثالثة على التوالى بعدما صعد الأهلى والوداد المغربى لنهائى البطولة فى آخر نسختين.

وسبق وتقابل الأهلى والترجى فى نهائى دورى الأبطال فى نسختين سابقتين عامى 2012 و2018. وكانت المواجهة الأولى عام 2012، وتوج الأهلى بعد التعادل 1-1 باستاد برج العرب بالإسكندرية والفوز فى رادس بنتيجة 2-1.

وجاءت المواجهة الثانية فى نهائى نسخة 2018، وفاز الأهلى باستاد برج العرب بالإسكندرية بنتيجة 3-1، وخسر فى رادس بنتيجة 0-3.

موعد مباراة الأهلى القادمة أمام الترجى التونسى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا

يستعد الأهلى لمواجهة الترجى التونسى فى رادس 18 مايو المقبل بذهاب نهائى دورى أبطال أفريقيا، فيما يقام لقاء الإياب فى 25 مايو المقبل بالقاهرة.

الأهلى أكثر الأندية تحقيقا للبطولة

ويأمل الأهلى صاحب لقب آخر نسخة من بطولة دورى أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربى، تحقيق اللقب الثانى عشر فى النسخة الحالية، ويتصدر النادى الأهلى قائمة أكثر الفرق تتويجاً ببطولة دورى أبطال أفريقيا برصيد 11 لقبا، بينما يأتى الزمالك فى المركز الثانى برصيد 5 ألقاب بالتساوى مع مازيمبى الكونغولي.

القناة الناقلة لمباريات الأهلى فى دورى أبطال أفريقيا 2024

يمكن مشاهدة جميع مباريات الأهلى فى دورى أبطال أفريقيا 2024 من خلال قنوات "بى أن سبورتس" الناقل الحصرى للمسابقة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.