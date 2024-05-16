شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد: المملكة تسعى لتحقيق الأمن والسلام والازدهار في المنطقة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قال صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء: إن "المملكة أطلقت حملة شعبية لمساعدة الأشقاء بفلسطين، تجاوزت 700 مليون. وسيرت جسورًا جوية وبحرية لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة".
وأضاف سمو ولي العهد خلال كلمة الافتتاح بالقمة العربية الـ 33 بالبحرين: "واصلت المملكة دعمها للجهود الدولية لمساعدة الأشقاء في فلسطين في ظل الأوضاع المأساوية التي يشهدها القطاع".
وأكد سمو ولي العهد أن المملكة أولت اهتماما بالغا خلال رئاستها للقمة الـ 32 بالقضايا العربية وتطوير العمل العربي المشترك.
وشدد سمو ولي العهد أن المملكة تسعى لتحقيق الأمن والسلام والازدهار في المنطقة وحل الأزمات بالطرق السلمية. This is a Twitter Status: المملكة تسعى لتحقيق الأمن والسلام والازدهار في المنطقة وحل الأزمات بالطرق السلميةThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status This is a Twitter Status
التفاصيل: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
وقال سمو ولي العهد إن المملكة تسعى لتحقيق الأمن والسلام والازدهار في المنطقة، وتدعو إلى حل جميع النزاعات بالطرق السلمية.
وأضاف سمو ولي العهد خلال كلمة الافتتاح بالقمة العربية الـ 33 بالبحرين: "واصلت المملكة دعمها للجهود الدولية لمساعدة الأشقاء في فلسطين في ظل الأوضاع المأساوية التي يشهدها القطاع".
المملكة تواصل تقديم المساعدات الإنسانيةوبين سمو ولي العهد أن المملكة تواصل تقديم المساعدات الإنسانية والدعم الاقتصادي للأشقاء في اليمن ورعاية الحوار بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي ينهي الأزمة.
وأكد سمو ولي العهد أن المملكة أولت اهتماما بالغا خلال رئاستها للقمة الـ 32 بالقضايا العربية وتطوير العمل العربي المشترك.
وشدد سمو ولي العهد أن المملكة تسعى لتحقيق الأمن والسلام والازدهار في المنطقة وحل الأزمات بالطرق السلمية. This is a Twitter Status: المملكة تسعى لتحقيق الأمن والسلام والازدهار في المنطقة وحل الأزمات بالطرق السلميةThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status This is a Twitter Status
التفاصيل: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
#ولي_العهد: المملكة تسعى لتحقيق الأمن والسلام والازدهار في المنطقة وحل الأزمات بالطرق السلمية#اليوم | #قمة_البحرين | #القمة_العربية_في_البحرين #القمة_العربية_33— صحيفة اليوم (@alyaum) May 16, 2024
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القمة العربية 33 في البحرينوذكر سمو ولي العهد أن المملكة تواصل دعمها الاقتصادي في اليمن للوصول لحل سياسي شامل.
وقال سمو ولي العهد إن المملكة تسعى لتحقيق الأمن والسلام والازدهار في المنطقة، وتدعو إلى حل جميع النزاعات بالطرق السلمية.