لماذا طلبت إيران وساطة محمد بن سلمان؟

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القدس: طلبت إيران من السعودية إقناع الولايات المتحدة بإحياء المحادثات النووية المتوقفة، وهو ما يؤكد قلق طهران من احتمال تكرار الضربات الجوية وتفاقم مشاكلها الاقتصادية، حسبما قال مصدران إقليميان مطلعان على الأمر.

قبل يوم واحد من زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى البيت الأبيض في وقت سابق من هذا الأسبوع، أرسل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان رسالة إلى الزعيم السعودي.

وقال بيزيشكيان في الرسالة إن إيران "لا تسعى إلى المواجهة" وتريد تعاونا إقليميا أعمق وتظل منفتحة على حل النزاع النووي من خلال الدبلوماسية بشرط ضمان حقوقها"، حسبما ذكرت المصادر لرويترز.

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، يوم الأربعاء، إن رسالة بيزيشكيان إلى ولي العهد السعودي كانت "ثنائية بحتة". ولم يرد المكتب الإعلامي للحكومة السعودية فورًا على طلب للتعليق.

قبل الحرب التي استمرت 12 يوما في يونيو (حزيران) والتي اندلعت بسبب الغارات الجوية الإسرائيلية، والتي ضربت خلالها القوات الأميركية ثلاثة مواقع نووية إيرانية، عقدت إيران والولايات المتحدة خمس جولات من المحادثات بشأن برنامج تخصيب اليورانيوم المثير للجدل في الجمهورية الإسلامية.

ومنذ الحرب، وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود، حتى مع إصرار الجانبين على بقائهما منفتحين على التوصل إلى اتفاق.

وقال أحد المصادر الخليجية إن إيران تسعى إلى فتح قناة لإعادة فتح المحادثات مع واشنطن، وإن الزعيم السعودي يؤيد أيضا الحل السلمي ونقل هذه الرسالة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال زيارته.

وأضاف المصدر الخليجي: "يريد ولي العهد السعودي أيضًا أن ينتهي هذا الصراع سلميًا. وهذا أمر مهم بالنسبة له، وقد نقل ذلك إلى ترامب وقال إنه مستعد للمساعدة".

وقال ولي العهد السعودي للصحفيين يوم الثلاثاء: "سنبذل قصارى جهدنا للمساعدة في التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران".

كانت الرياض وطهران خصمين استراتيجيين منذ فترة طويلة في الشرق الأوسط، وكثيراً ما دعمتا أطرافاً متعارضة في حروب بالوكالة الإقليمية، حتى أدى التقارب الذي توسطت فيه الصين في عام 2023 إلى تخفيف الأعمال العدائية واستعادة العلاقات الدبلوماسية.

لقد جعل الثقل السياسي المتنامي للمملكة العربية السعودية منها لاعبًا حاسمًا في الدبلوماسية الإقليمية. إن علاقاتها الأمنية العميقة مع واشنطن - وخاصةً علاقة القيادة الوثيقة بترامب - تمنح الرياض نفوذًا لا يمتلكه سوى قلة من الدول الأخرى في الشرق الأوسط.

وفي الوقت نفسه، ضعفت مكانة إيران الإقليمية على مدى العامين الماضيين نتيجة للضربات العسكرية المدمرة التي وجهتها إسرائيل إلى حلفائها حماس في غزة وحزب الله في لبنان، وسقوط حليفها الوثيق، الديكتاتور السوري بشار الأسد.

وقال حميد أبو طالبي، وهو دبلوماسي إيراني كبير سابق، إن "تحويل قنوات الوساطة من دول مثل عُمان وقطر إلى المملكة العربية السعودية ــ وهي دولة تتمتع بقوة هيكلية ونفوذ مباشر في الولايات المتحدة وتصميم عملي على تخفيف التوترات ــ هو أفضل قرار استراتيجي في ظل الظروف الحالية".

وكتب أبو طالبي في موقع X: "هذه الخصائص تجعل من المملكة العربية السعودية وسيطًا فعالًا وقناة حقيقية لنقل الرسائل، وهي مكانة لا تمتلكها عمان ولا قطر ولا الأوروبيون".

وتظل الشروط التي وضعها رجال الدين في طهران وإدارة ترامب متعارضة بشكل حاد، ويهدد الفشل في تضييق الخلافات بإشعال حرب إقليمية جديدة.

وكانت دول الخليج، التي تخشى الانجرار إلى صراع أوسع نطاقا إذا ما ضربت إسرائيل إيران مرة أخرى، قد عملت في السابق كوسطاء ــ وخاصة قطر وعمان.

تتهم إيران واشنطن بـ"خيانة الدبلوماسية" بانضمامها إلى حليفتها الوثيقة إسرائيل في حرب يونيو (حزيران)، وتصر على أن أي اتفاق يجب أن يرفع العقوبات الأميركية التي شلت اقتصادها المعتمد على النفط. في المقابل، تطالب واشنطن طهران بوقف تخصيب اليورانيوم على أراضيها، وكبح برنامجها الصاروخي الباليستي، ووقف دعم الميليشيات الإقليمية التابعة لها، وهي شروط رفضتها إيران.

وحذر ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو من أنهما لن يترددا في ضرب إيران مرة أخرى إذا استأنفت تخصيب اليورانيوم، وهو مسار محتمل لتطوير القنابل النووية.

تتهم القوى الغربية وإسرائيل طهران باستخدام برنامجها النووي المدني المعلن كغطاء لتطوير مواد لصنع القنابل. وتقول إيران إنها تسعى فقط إلى الطاقة الذرية السلمية، وتتعهد برد ساحق على أي عدوان إسرائيلي آخر.

وقد استبعد المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، المتشدد الذي يملك الكلمة الأخيرة في السياسة الخارجية والبرنامج النووي، إجراء مفاوضات تحت التهديد. إنهم يريدون فرض مطالبهم وتحقيق أهدافهم من خلال الضغط العسكري والاقتصادي. هذا النهج غير مقبول، ولن يستسلم له الإيرانيون.

ولكن هذا النهج القائم على عدم الاعتراف بالحقائق لا يفي بالغرض بالنسبة للعديد من الإيرانيين العاديين الذين يعانون من الحرمان في الحياة اليومية.

ويعاني الاقتصاد في إيران من انهيار العملة، وارتفاع التضخم، ونقص مزمن في الطاقة والمياه - ويرجع ذلك أساسا إلى سنوات من سوء الإدارة والعقوبات.

قال مسؤولان إيرانيان كبيران طلبا عدم الكشف عن هويتهما مثل غيرهما لرويترز إن النخبة الدينية في إيران تسعى جاهدة لتحقيق انفراجة مع واشنطن لتخفيف عزلتها الاقتصادية الساحقة في ظل الغضب الشعبي المتزايد وخطر شن هجوم إسرائيلي آخر إذا فشلت الدبلوماسية النووية.

وفي الأسبوع الماضي، ناشد كمال خرازي، المستشار البارز لخامنئي، ترامب السعي إلى "محادثات حقيقية مع إيران تقوم على الاحترام المتبادل والمساواة"، وفقا لوسائل الإعلام الرسمية الإيرانية.

أعدت ""الخليج 365"" هذه المادة نقلاً عن "جيروزاليم بوست"

https://www.jpost.com/middle-east/iran-news/article-874628