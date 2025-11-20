ترامب: سنبدأ تسوية النزاع في السودان بطلب من الأمير محمد بن سلمان

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن "ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان طلب تدخلي لحل الأزمة في السودان، وبدأت في ذلك". وأضاف ترمب، خلال كلمة في منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي: "لقد بدأنا العمل على ذلك بالفعل". وذكر الرئيس الأميركي أنه بدأ دراسة القضية بعد نصف ساعة من شرح ولي العهد لأهميتها. وبخصوص غزة، قال ترمب، أن "مجلس السلام" المنصوص عليه في خطة إنهاء حرب غزة "سيتخطى عمله القطاع والشرق الأوسط". وتابع: "سنضمن أنا وولي العهد السعودي استمرار وقف إطلاق النار، وأن تكون الأمور جيدة في الشرق الأوسط".



