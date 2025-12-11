إدارة جوازات ولاية البحر الأحمر تشارك المواطنين إحتفالات أعياد الشرطة السودانية الـ 71.

نظمت إدارة جوازات ولاية البحر الأحمر احتفالاً خاصاً بمناسبة الذكرى الواحدة والسبعين لأعياد الشرطة السودانية، بمشاركة الإدارة العامة للجوازات والهجرة.
وشهد الإحتفال تفاعلاً كبيراً من الجمهور، حيث قامت الإدارة بتقديم هدايا رمزية للمواطنين طالبي الخدمة، بالإضافة إلى تنظيم مسابقات ثقافية للجمهور وقد عبّر المواطنون عن رضاهم التام عن مستوى الخدمات المقدمة وحسن التعامل
من جانبه وفي تصريح للمكتب الصحفي للشرطة هنأ اللواء شرطة / حاتم يس، مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة المكلف، طالبي الخدمة بهذه الأعياد وأعرب اللواء حاتم عن شكره لتفاعل الجمهور، مؤكداً التزام إدارته بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين في إطار الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية..
المكتب الصحفي للشرطة
