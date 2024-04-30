"أشعة تحسم موقفه".. الخليج 365 يكشف تفاصيل إصابة جديدة تصدم الأهلي



محمد اسماعيل - القاهرة - تعرض محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي، لإصابة خفيفة في تدريبات الفريق التي أقيمت مساء الإثنين، استعدادا لمواجهة الإسماعيلي.

ويلعب الأهلي مع الإسماعيلي مساء يوم الأربعاء، على استاد برج العرب، ضمن مباريات الجولة الـ20 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وأشار مصدر في تصريحات خاصة لموقع الخليج 365، إلى أن محمد الشناوي تعرض لإصابة خفيفة خلال التدريبات والفحص المبدئي يشير إلى أنها شد خفيف في عضلة السمانة.

وأضاف المصدر أن الشناوي سيخضع لأشعة اليوم الثلاثاء، لتحديد موقفه النهائي، بحيث إن كان سيغيب لمدة أسبوع بحد أدنى عن التدريبات من عدمه.

محمد الشناوي يغيب عن مباريات النادي الأهلي بعدما تعرض لإصابة خلال تواجده مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة، وبالتحديد في مباراة كاب فيردي ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات.