الزمالك يحسم مصير زيزو وعواد من الرحيل

كشف حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك حقيقة رحيل أحمد سيد زيزو ومحمد عواد عن الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة.

وقال حسين لبيب في تصربحات إذاعية له اليوم: “أحمد سيد زيزو ومحمد عواد ثنائي زملكاوي أكثر من أي شخص آخر”.

اقرأ أيضًا: مبلغ ضخم.. حسين لبيب يكشف حجم مديونيات الزمالك

وأضاف: “زيزو وعواد مستمران ضمن صفوف الزمالك ولن يرحلا عن الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة لتحقيق مزيد من النجاحات”.

وينتهي تعاقد أحمد سيد زيزو مع الزمالك بنهاية الموسم المقبل، حيث يحق له التوقيع لأي نادٍ آخر بداية من يناير المقبل”.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره البنك الاهلي، بعد غدًا الخميس، ضمن مباريات الجولة العشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الفريق الأبيض المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 21 نقطة، حصدها من 13 مباراة.

وكان نادي الزمالك قد حسم تأهله للمباراة النهائية من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، وذلك بعد الفوز على دريمز الغاني بثلاثية دون رد في نصف النهائي.