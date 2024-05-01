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بيراميدز يعلن تشكيله لمواجهة انبي في الدوري

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة انبي في إطار لقاءات بطولة الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على انبي في السابعة من مساء الأربعاء على استاد بتروسبورت في إطار الجولة ٢٠ من بطولة الدوري.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - أسامة جلال - محمود مرعي - محمد الشيبي

خط الوسط: مصطفى فتحي - وليد الكرتي - مهند لاشين - بلاتي توريه - محمد رضا بوبو

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - أحمد فتحي - محمود صابر - يوسف أسامة - أحمد توفيق - محمود دونجا - دودو الجباس - مروان حمدي - إبراهيم عادل

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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